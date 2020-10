Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Gewinne der US-Unternehmen dürften auch im dritten Quartal gefallen sein, so die Analysten von Postbank Research.



Analysten würden einen Gewinnrückgang um rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwarten. Gegenüber dem zweiten Quartal, als die Gewinne um knapp ein Drittel eingebrochen seien, stelle dies jedoch schon eine Verbesserung dar. Sie sei jedoch fast ausschließlich auf höhere Ölpreise und geringere Bankrückstellungen für Kreditausfälle im dritten Quartal zurückzuführen. Den übrigen Unternehmen würden die Analysten indes offenbar nicht zutrauen, ihre Gewinne in den vergangenen drei Monaten verbessert zu haben. Dies würden die Analysten jedoch angesichts der deutlichen Erholung der US-Volkswirtschaft seit Juli für zu pessimistisch halten. Es würde also nicht überraschen, wenn die Analystenerwartungen während der Berichtssaison erneut übertroffen würden.



In dieser Einschätzung würden sich die Analysten auch durch die Quartalszahlen von Unternehmen bestätigt fühlen, deren Ergebnisse bereits vorlägen. Mit einer Ausnahme hätten alle 19 Konzerne die Erwartungen übertroffen. Im Mittel hätten die Schätzungen der Analysten 14 Prozent zu niedrig gelegen. Üblicherweise würden positive Überraschungen in der Berichtssaison mit steigenden Kursen an der Wall Street einhergehen. In diesem Quartal dürften die Unternehmensberichte jedoch von den Entwicklungen der US-Präsidentschaftswahlen überschattet werden. Angesichts dicht beieinander liegender Umfragewerte in Swing States würden die Analysten das Rennen jedoch für knapper halten, als nationale Polls vermuten lassen würden. Aufgrund dieser Unsicherheit würden die Analysten befürchten, dass Anlegern die volatilen Märkte der letzten Wochen trotz starker Quartalszahlen noch einige Zeit erhalten bleiben würden. (08.10.2020/ac/a/m)



