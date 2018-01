Der japanische Spielehersteller Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) beabsichtige die Markteinführung von Pokemon Go mobile in China, dem weltgrößten Spielemarkt. Die Aktie habe mit einem Kursplus von rd. fünf Prozent auf diese Nachricht reagiert.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (-1,0%) habe zum wiederholten Mal seine Produktionsziele für sein Model 3 um weitere drei Monate nach hinten verschoben und erwarte nunmehr per Ende Juni 2018 (ursprünglich per Ende 2017) rd. 5.000 gefertigte Fahrzeuge pro Woche.



Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) (+1,3%) habe von der FDA den Therapiedurchbruchstatus für eine Brustkrebsbehandlung (Kisqali) erhalten. (04.01.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie des Chip-Herstellers Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) (-3,4%) verlor im gestrigen Handel bis zu sieben Prozent, nachdem Berichte über Fehler in Intel-Prozessoren die Runde machten, welche massive Auswirkungen auf fast alle derzeit im Umlauf befindlichen Systeme von Intel haben könnten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine Behebung dieser Sicherheitslücke via Betriebssystem könnte einen signifikanten Performance-Verlust zur Folge haben. Da Chips des Konkurrenten AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) (+5,2%) nach ersten Informationen nicht betroffen seien, sei die AMD-Aktie kurzfristig über zehn Prozent nach oben geschossen.