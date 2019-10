Börsenplätze Berentzen Gruppe-Aktie:



Die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (25.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Die Berentzen-Gruppe habe gestern ihren 9M-Bericht veröffentlicht. Der Umsatz habe mit 120,6 Mio. Euro um 2,5% über dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen. Das Umsatzwachstum habe insbesondere aus dem Geschäft mit Handels- und Zweitmarken (Segment Spirituosen), dem Verkauf von Eigenmarken wie Mio Mio (Segment Alkoholfreie Getränke) sowie der positiven Absatzentwicklung von Orangen und Abfüllgebinden (Segment Frischsaftsysteme) resultiert.Im Vergleich zum Umsatzwachstum sei das EBITDA überproportional gestiegen und habe 12,27 Mio. Euro (+6,0%) erreicht, was hauptsächlich auf bilanzielle Effekte im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 zurückzuführen sei. Im Gegensatz hierzu sei der EBIT-Anstieg mit +1,2% auf 6,10 Mio. Euro unterdurchschnittlich ausgefallen. Auf Basis der jetzt vorgelegten Zahlen sehe Omerovic keine Notwendigkeit seine EBITDA- und EBIT-Prognosen anzupassen, zumal es sich bei dem Schlussquartal in der Regel um das stärkste Quartal eines Geschäftsjahres handle. Zwischen 2016-2018 habe das durchschnittliche Q4-EBITDA bei 5,8 Mio. Euro und damit deutlich über der Q4/19e-Schätzung des Analysten (FMRe: 4,4 Mio. Euro) gelegen. Ebenso habe das durchschnittliche Q4-EBIT zwischen 2016-2018 bei 3,8 Mio. Euro und damit über der Q4/19e-Prognose des Analysten (FMRe: 3,5 Mio. Euro) gelegen.Die Berentzen-Gruppe bestätige ihre Guidance und erwarte für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz in der Bandbreite zwischen 164,7 bis 173,4 Mio. Euro (FMRe: 169,0 Mio. Euro). Die Guidance für das EBITDA liege unverändert zwischen 17,0 Mio. und 18,8 Mio. Euro (FMRe: 16,7 Mio. Euro). Auch die Bandbreite für das 2019er-EBIT liege unverändert zwischen 9,0 und 10,0 Mio. Euro (FMRe: 9,6 Mio. Euro). Seine Schätzungen lasse des Analyst daher ebenfalls unverändert.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro je Aktie. Sein Kursziel ergebe sich aus seinem DCF-Modell (Fair Value des Eigenkapitals: 9,57 Euro je Aktie) und einer Peer Group-Bewertung, die einen Fair Value von 12,08 Euro je Aktie anzeige. (Analyse vom 25.10.2019)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen