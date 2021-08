Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

106,60 EUR +1,43% (10.08.2021, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

106,60 EUR +1,72% (10.08.2021, 13:00)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (10.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF).Nach einer verhaltenen Umsatzentwicklung in Q1 (+1,8%, organisch +6,3%) sei Q2 2021 (+25,3%, organisch +28,3%) erheblich dynamischer verlaufen. Für das erste Halbjahr 2021 habe daher eine Umsatzsteigerung um 12,3% (organisch +16,2%) auf EUR 3,874 Mrd. gemeldet werden können. Das EBIT (Angaben zu den Gewinngrößen mache das Unternehmen nur halbjährlich) habe sich um 28,0% auf EUR 565 Mio. verbessert. Bereinigt um Sonderbelastungen in Höhe von EUR 30 Mio. (Vj. EUR 31 Mio.), die vollständig im Unternehmensbereich Consumer angefallen seien, habe sich ein EBIT von EUR 595 Mio. (+26,0%) ergeben, womit sich die bereinigte EBIT-Umsatzmarge auf 15,3% nach 13,7% belaufen habe.Umsatz und bereinigtes EBIT hätten das Vor-Corona-Niveau des ersten Halbjahr 2019 von EUR 3,837 Mrd. bzw. EUR 593 Mio. übertroffen. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei um 38,6% auf EUR 395 Mio. gestiegen und habe einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,74 nach EUR 1,26 entsprochen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde mit EUR 1,83 nach EUR 1,37 angegeben.Der Ausblick für das Gesamtjahr 2021 sei aktualisiert worden. Beim Umsatz werde für die Bereiche Consumer und tesa sowie für den Konzern eine Steigerung im höheren einstelligen Prozentbereich (bisher nur Umsatzanstieg) erwartet. Als Folge steigender Materialpreise und erhöhter Investitionen in Märkte, Digitalisierung und Nachhaltigkeit werde die ber. EBIT-Umsatzrendite jedoch bei Consumer (2020: 12,3%) und im Konzern (2020: 12,9%) nach Einschätzung des Managements lediglich auf Vorjahresniveau (unverändert gegenüber dem bisherigen Ausblick) liegen. Auch für tesa rechne das Management jetzt mit einer ber. EBIT-Umsatzrendite auf Vorjahresniveau (2020: 15,4%, bisher: unter Vorjahresniveau).Gemäß der Empfehlungssystematik bleibt die Empfehlung unverändert "halten", so Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB. (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Beiersdorf AG": - Keine vorhanden.