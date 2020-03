Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,2 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (03.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Der Hamburger Konzern habe heute seine Geschäftszahlen für 2019 vorgestellt und einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr abgegeben. Aufgrund von weltweiten Spannungen und einer zurückhaltenden Prognose seien Anleger aber nicht überzeugt.Beiersdorf habe im vergangenen Jahr große Erfolge gefeiert. Am wichtigsten sei die Übernahme des US-Sonnenschutz-Herstellers Coppertone für 550 Mio. Euro gewesen. Damit sei Beiersdorf in den weltgrößten Markt für Sonnenschutz eingestiegen. Mit NIVEA Sun, Eucerin und Coppertone vereine der deutsche Konsumgüterkonzern drei der Top-Marken aus dem Bereich der Sonnenpflege unter einem Dach. Ein Engagement, dass die Investoren begeistere. Denn mit länger andauernden Hochphasen steige auch der Bedarf an Sonnenschutzmitteln.Aufgrund geopolitischer Unruhen, anhaltender Handelskonflikten, der Ungewissheit bezüglich des Brexits und der wirtschaftspolitischen Richtung der USA nach der Wahl rechne Beiersdorf mit einem leichten Rückgang des Wachstums in Europa, den USA und China. Im Nahen Osten und Japan werde sogar ein stärkerer Rückgang erwartet. Diese pessimistische Prognose von Beiersdorf mache die Anleger zurecht skeptisch. Ein neuer Rekordsommer sei damit noch weit entfernt und ein Anstieg der Beiersdorf-Aktie im aktuellen Marktumfeld vorerst nicht zu erwarten. Zudem schreibe Beiersdorf selbst im Jahresbericht, dass "die Einflüsse der Corona-Epidemie noch nicht abzuschätzen" seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: