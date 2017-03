ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflege-produkte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,7 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstück des Markenportfolios, zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin, La Prairie, Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in seiner Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (24.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie strebt neuen Rekorden entgegen - ChartanalyseBeiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) setzte im Jahr 2016 seinen Wachstumskurs fort und steigerte in einem nach eigenen Angaben schwierigen Marktumfeld sein Ergebnis auf einen Höchstwert und legte ebenso beim Umsatz und bei den Marktanteilen zu, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Konsumgüter-Herstellers aus Hamburg befinde sich seit Anfang Dezember letzten Jahres in einem beispielhaften Aufwärtstrend. Die ansteigende Tendenz könne aktuell zwischen 87,10 und 91,40 Euro beschrieben werden. Mit der dynamischen Bewegung nach oben sei es den Notierungen gelungen, das Vorjahreshoch bei 85,88 Euro zu überwinden, an dem sie im letzten Jahr im August und noch ein letztes Mal im Februar gescheitert seien. Dieser Bereich könnte ihnen nun als weitere Unterstützung gelten. Der Aufwärtstrend führte die Beiersdorf-Aktie Anfang dieser Woche nach oben auf ein Hoch bei 88,57 Euro, das den höchsten Stand der Notierung seit Ende November 2015 darstellte, als die Notierungen auf 89,54 Euro gestiegen waren, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.03.2017)Börseplätze Beiersdorf-Aktie:87,88 EUR -0,31% (24.03.2017, 14:01)Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:87,811 EUR -0,26% (24.03.2017, 13:28)