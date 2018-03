Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

87,14 EUR -3,18% (01.03.2018, 13:10)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (01.03.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) von 108,00 Euro auf 96,00 Euro.Die endgültigen Q4-Zahlen hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen. Das erstmals veröffentlichte EBIT habe in H2 im Rahmen der Erwartungen gelegen. Positiv hervorzuheben sei hierbei die sehr gute Kostenkontrolle, die so eine währungsbedingt schlechtere Bruttomarge habe überkompensieren können. Damit sei es dem Konzern mit Sicht auf das Gesamtjahr gelungen, die Guidance für die EBIT-Marge zu übertreffen. Demgegenüber habe sich das Nettoergebnis in H2 bzw. 2017, schlechter als erwartet gezeigt. Hier hätten höhere als zu den vorläufigen Q4-Umsatzzahlen in Aussicht gestellte Finanzaufwendungen belastet. Der Ausblick für 2018 falle im Hinblick auf das organische Umsatzwachstum (+4% y/y (2017: 5,7% y/y)) moderat aus, enttäusche aber bei der EBIT-Marge (auf Vorjahresniveau).Die Analystin habe ihre EPS-Prognosen reduziert (u.a. 2018e: 3,33 (alt: 3,56) Euro). Das Wertpapier habe mit einem deutlichen Kursrückgang auf die Zahlenbekanntgabe (01.03.; 11:00 Uhr: -4%) reagiert, was sie neben dem schlechteren Nettoergebnis insbesondere auf den schwachen Margenausblick zurückführe. Positiv überrascht habe das starke organische Wachstum, das damit das höchste Niveau seit 2013 erreicht habe. Einem deutlichen Kursanstieg stehe aber nach wie vor das herausfordernde Marktumfeld in Europa entgegen.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die Beiersdorf-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 01.03.2018)Börseplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:87,24 EUR -3,20% (01.03.2018, 12:55)