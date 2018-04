Laut Medienberichten habe Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), gesagt, dass die Stiftung vorerst bis 2022 bestehe. Sie könnte aber verlängert werden "wenn sie sich bewährt". Die Einrichtung sei auf maximal 4.500 Mitarbeiter ausgelegt. Das wären knapp 6,5 Prozent der 70.000 Beschäftigten in den Banken.



Die Geldhäuser würden laut Rudorfer bis zu 36 Millionen Euro einzahlen. Das AMS beteilige sich mit 14 Millionen Euro. Aus dem Wiener Förderungsfonds WAFF sollten vier Millionen Euro kommen.



Die Stiftung verlängere das Recht auf Arbeitslosenbezug. Betroffene könnten demnach drei beziehungsweise vier Jahre (über 50-jährige) lang eine Fortbildung absolvieren.



Die Branchenarbeitsstiftung solle die Folgen des Strukturwandels in der Finanzbranche abfedern und sei ein wichtiges Instrument für eine Qualifizierung und Umschulungsmöglichkeit von Mitarbeitern, heiße es in der Aussendung der Verhandlungspartner. Die Stiftungsträger der Branchenarbeitsstiftung seien die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der WAFF (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds).



Zahlreiche Jobs in der Bankenbranche seien aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, aufgrund der Tendenz zum Onlinebanking und wegen des steigenden Kostendrucks bedroht. Holger Sachse, Bankenexperte von BCG, habe zum Beispiel im Vorjahr gegenüber "FONDS professionell" damit gerechnet, dass innert drei Jahren 25 Prozent der Filialen wegfallen würden. Notenbank Gouverneur Nowotny habe 2015 gemeint, dass es mittelfristig 30 Prozent weniger Bankangestellte geben werde. (10.04.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Digitalisierung wird zu einem massiven Abbau bei den Bankmitarbeitern führen, so die Experten von "FONDS professionell".Dass die Befürchtungen konkret seien und das Ausmaß groß, zeige die Einrichtung einer Arbeitsstiftung für den Finanzsektor. Sie könne 4.500 Arbeitnehmer auffangen.Die Sozialpartner am Kreditsektor hätten nach intensiven Verhandlungen eine Branchenarbeitsstiftung aufgestellt. Das würden Gewerkschaft und Branchenvertreter in einer Aussendung berichten. Wenn die Banken in den kommenden Jahren Stellen abbauen würden, könnten sich die betroffenen Arbeitnehmer in die Stiftung begeben. Sie würden dort Ausbildungsmöglichkeiten oder Berufsberatung bei verlängertem Arbeitslosengeldbezug erhalten.