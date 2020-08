Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (15.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Bechtle habe unter der Woche gute Zahlen für das erste Halbjahr berichtet. Bei der Symrise-Aktie seien Gewinnmitnahmen gefolgt, aber das sei nicht untypisch für aktuelle Kursverläufe. Für das erste Halbjahr habe Bechtle einen Sprung beim Ergebnis vor Zinsen und Steuer auf 112 Mio. Euro, unterm Strich verbleibe ein Gewinn von 77,3 Mio. Euro. Die Bechtle-Story gehe allerdings weiter.Die Bechtle-Aktie sei auf Basis der 2021er Gewinnschätzungen mit einem KGV von rund 31 recht hoch bewertet. "Der Aktionär" halte einen Einstieg erst bei einem Kursrücksetzer der Bechtle-Aktie für interessant, beobachte jedoch die weitere Entwicklung beim Neckarsulmer Unternehmen, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bechtle-Aktie: