Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (09.11.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Startet eine Jahresendrally? ChartanalyseSpannend geht es aktuell in der Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Wochen konsolidiere diese in einem fallenden Dreiecks seitwärts und habe gestern den oberen Widerstand erreicht. Eingebettet sei diese Konsolidierung in eine mittelfristige Entscheidungsphase um den EMA 200 herum. Ein Ausbruch nach unten wäre mittelfristig kritisch zu werten und als wenn die Lage noch nicht angespannt genug sei, stünden nächste Woche auch noch die Quartalszahlen auf dem Programm.In der Bechtle-Aktie dürfte eine Entscheidung zumindest auf kurzfristiger Ebene fallen. Sollten sich die Käufer mit einem nachhaltigen Ausbruch über 81,40 EUR durchsetzen, könnte eine Jahresendrally starten. In dieser würden sich den Käufern bei 85 EUR, 86,70 EUR und später knapp 90 EUR die nächsten Widerstände entgegenstellen. Antizyklisch bestehe unterhalb von 81,40 EUR aber die Gefahr, dass den Käufern die Kraft fehle. In diesem Szenario könnte es relativ direkt zu weiteren Kursverlusten und einem Test von 75 EUR kommen. Könne auch der dortige Unterstützungsbereich nicht halten, rutsche die Aktie mit Zielen bei 70 EUR und tiefer in einen Bärenmarkt ab. (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Bechtle-Aktie: