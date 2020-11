Mit Material von dpa-AFX



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (11.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bechtle habe nach einem starken dritten Quartal die Ergebnisprognose angehoben. Die Nachricht komme bei den Anlegern gut an. Nach dem scharfen Rücksetzer könne die Aktie des IT-Dienstleister überproportional zulegen. Analysten würden den Daumen heben. Das Trading-Szenario des "Aktionär" gehe auf.Bechtle vertreibe IT-Produkte und biete Dienstleistungen sowie Beratungen rund um das Thema IT-Infrastruktur an. Die Gesellschaft gelte als einer der Profiteure der Coronakrise, da Firmen und Behörden ihre IT-Systeme verstärkt für den Einsatz im Homeoffice umrüsten würden.Im dritten Quartal habe Bechtle den Umsatz wie bereits vor wenigen Tagen kommuniziert um 7,4 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro erhöht. Das Vorsteuerergebnis sei noch etwas stärker als bisher in Aussicht gestellt um 25,7 Prozent auf 71,7 Millionen Euro gewachsen. Unter dem Strich habe das Unternehmen einen Gewinnanstieg um gut ein Viertel auf 50,8 Millionen Euro verbucht.Mit den endgültigen Zahlen habe Unternehmenschef Thomas Olemotz nachgelegt: Das Vorsteuerergebnis solle im Gesamtjahr im Vergleich mit dem Vorjahr nun um über zehn Prozent zulegen. Bisher sollte das Vorsteuerergebnis um fünf bis zehn Prozent wachsen. Beim Umsatz erwarte der Vorstand weiter einen Anstieg in dieser Größenordnung.Seit Jahresbeginn habe die Aktie rund 40 Prozent zugelegt, die corona-bedingten Verluste im Frühjahr seien schnell aufgeholt worden. Zwischenzeitliche Rücksetzer seien immer wieder für Käufe genutzt worden. Am 14. Oktober sei bei 181,80 Euro ein Rekordhoch markiert worden. In den letzten Tagen sei wieder einer dieser dynamischen Rücksetzer gefolgt. Nach der Prognoseerhöhung sei die nächste Aufwärtswelle bereits angelaufen."Der Aktionär" hat zuletzt genau auf dieses Phänomen hingewiesen und rät nun, die Gewinne laufen zu lassen, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.11.2020)