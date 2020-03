Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

98,00 EUR +11,05% (20.03.2020, 10:51)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

98,05 EUR +12,25% (20.03.2020, 11:06)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (20.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) von 120,00 Euro auf 100,00 Euro.Die Q4-Zahlen (testiert) seien insgesamt erfreulich ausgefallen und hätten beim Nettoergebnis sogar über den Erwartungen gelegen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wolle Bechtle eine auf 1,20 (Vj.: 1,00; Analystenerwartung: 1,15; Marktkonsens: 1,22) Euro je Aktie höhere Dividende ausschütten. Ungeachtet der Coronakrise sollten Umsatz und EBT in 2020 laut Unternehmensangaben deutlich zulegen. Jedoch hänge der Ausblick laut Bechtle "entscheidend" von der weiteren Entwicklung der Krise ab.Jost gehe für 2020 nicht von einer Umsatz- und Gewinnsteigerung aus und habe daher seine Prognosen, die aufgrund der aktuellen Situation mit hoher Unsicherheit behaftet seien, größtenteils deutlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: 3,47 (alt: 4,30) Euro; EPS 2021e: 4,43 (alt: 4,64) Euro). Im letzten großen Wirtschaftsabschwung 2009 sei Bechtle aufgrund des weniger krisenanfälligen Geschäftsmodells aber noch vergleichsweise gut durch die Krise gekommen (Umsatz: -3,6% y/y; EBT: -29,0% y/y). Auch wenn die jetzige Situation ganz anders sei, gehe der Analyst zumindest einmal davon aus, dass Bechtle von der nun noch stärker gestiegene Bedeutung von IT (insbesondere stark gestiegene Nutzung des Home-Office) profitieren sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bechtle-Aktie: