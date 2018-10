Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

81,30 EUR -3,62% (10.10.2018, 14:29)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

80,90 EUR -4,26% (10.10.2018, 14:42)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (10.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) von 75 auf 85 EUR.Die Übernahme von Inmac Wstore SAS werde ab dem 1.9. diesen Jahres die Umsatzentwicklung von Bechtle's E-Commerce-Aktivitäten beflügeln. Die von Inmac erzielten Erlöse hätten im letzten Berichtszeitpunkt rd. 430 Mio. EUR betragen, das Topline-Wachstum habe 11% betragen und das operative Ergebnis habe überproportional um 28% zugelegt. Der Umsatz der E-Commercesparte von Bechtle dürfte durch die Übernahme um 30 bis 40% zulegen, was Orientierung biete für die im gleichen Maße ansteigenden Einkaufsvolumina bei den IT-Herstellern wie bspw. Cisco, HP, Dell und Microsoft.Höhere Einkaufsvolumina würden höhere Rabattstufen bzw. mehr Marge für Bechtle bedeuten und eine bevorzugte Behandlung beim Ordermanagement mit sich bringen. Der Umsatzbeitrag vom jüngsten Zukauf BT Stemmer GmbH (Umsatz letztes Geschäftsjahr rd. 60 Mio. EUR) werde zum Wachstum von Bechtles Systemhaussparte in 2018 (LBBWe: +15%) eher wenig beitragen, doch mit der Netzwerkkompetenz von BT Stemmer verstärke sich Bechtle in einem gewichtigen Zukunftsthema. Die Übernahmeverhandlungen über Teile der Service-Sparte von IBM mit mehreren hundert Beschäftigten in Deutschland und einem für Bechtle interessanten Kundenstamm würden sich ziehen. Mittlerweile werde ein Abschluss erst für 2019 erwartet. Maier gehe von einem möglichen akquisitorischen Umsatzeffekt im höheren zweistelligen Mio. EUR-Bereich aus.Unsere Bewertung der Aktie von Bechtle beruht primär auf einem DCF-Modell, so Mirko Maier, Analyst der LBBW. Daraus abgeleitet ergebe sich auf Basis der aktualisierten Analystenprognosen ein neues Kursziel von 85 EUR (alt: 75 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link