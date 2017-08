Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

58,569 EUR +1,19% (14.08.2017, 12:45)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (14.08.2017/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Wolf von Warburg Research:Andreas Wolf, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen und einer Ausgabe von Gratisaktien weiterhin zum Kauf der Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Das starke Wachstum aus eigener Kraft signalisiere, dass das Unternehmen weiter Marktanteile hinzugewinne, so der Analyst. Es habe im Juli das Grundkapital über die Ausgabe von Gratisaktien verdoppelt, um so den Aktienkurs zu halbieren und das Wertpapier damit wieder handelbarer zu machen. Bereinigt um diesen Effekt sei das Kursziel leicht angehoben worden.Der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Wolf, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Bechtle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 120,00 auf 63,50 Euro angepasst. (Analyse vom 14.08.2017)Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:58,54 EUR +1,61% (14.08.2017, 13:20)