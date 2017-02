Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

93,39 EUR -0,46% (07.02.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

93,63 EUR -0,31% (07.02.2017, 17:53)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit 66 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit Handelsgesellschaften in 14 Ländern europaweit zu den führenden IT-E-Commerce-Anbietern. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäf-tigt derzeit über 7.100 Mitarbeiter. Seinen mehr als 75.000 Kunden aus Industrie und Handel, Öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist seit 2000 an der Börse notiert und seit 2004 im Technologieindex TecDAX gelistet. 2014 lag der Umsatz bei rund 2,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (07.02.2017/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q4-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Der Neckarsulmer IT-Dienstleister habe erfreuliche Eckdaten vorgelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Aufwärtspotenzial der Bechtle-Aktie sei aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau begrenzt.Markus Friebel, Aalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Bechtle-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 105 Euro bekräftigt. (Analyse vom 07.02.2017)