Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

78,30 EUR +0,88% (18.10.2018, 17:50)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (18.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Zwei gute Nachrichten! AktienanalyseFür Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF)-Aktionäre gab es vergangene Woche gleich zwei gute Nachrichten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Erstens: Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe eine weitere Zulassung für seinen Blockbuster Xarelto in den USA erhalten. Zweitens: Der Prozess um angeblich verschleierte Krebsrisiken von Unkrautvernichtungsmitteln der Tochter Monsanto werde wohl neu aufgerollt. Die zuständige Richterin am Bezirksgericht in San Francisco habe starke Zweifel daran geäußert, dass die Bayer-Tochter bewusst eine mögliche Krebsgefahr durch Glyphosat verschwiegen habe. Allerdings handle es sich zunächst um eine vorläufige Entscheidung.Anleger sind daher gut beraten, weiterhin vorsichtig zu agieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:78,47 EUR +1,4 % (18.10.2018, 17:29)