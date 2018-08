Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Haar (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Wenn ein Konzern wie Bayer nun vermehrt vom Ausgang von Gerichtsverfahren in den USA abhängig sei, könne das für die Aktionäre nur mit einem Risikoaufschlag einhergehen, der in die Bewertung der Aktie eingepreist werde. Während vor allem für Privatpersonen, die sich geschädigt fühlen würden, das US-Rechtssystem ein riesiges Reservoir an Möglichkeiten biete, müsse sich der geneigte Bayer-Streubesitz auf ruppige Zeiten einstellen.Das jüngste bekannt gewordene erstinstanzliche Urteil sehe eine Strafzahlung von 254 Mio. Euro an einen an Lymphdrüsenkrebs erkrankten US-Amerikaner vor, der sich darauf berufen habe, durch Glyphosathaltige Herbizide von Monsanto geschädigt worden zu sein. Ob das Urteil später kassiert oder abgemildert werde - was in den USA oft vorkomme - sei schwerlich zu sagen. Fakt sei, dass nun Rechtsrisiken mit der frischen Tochter Monsanto zum täglich Brot für Bayer geworden seien. Der Agar- und Pharmakonzern habe aus der Zeit vor Monsanto solche Themen nur am Rande gekannt, und das Urteil werde all die Kritiker der Megaübernahme wieder lauter werden lassen. Für Bayer-Chef Werner Baumann könnten die Zeiten durchaus ungemütlich werden. Bleibe für ihn nur zu hoffen, dass er durch die Übernahme von Monsanto nicht die gesamte Bayer AG zu einen Milliardengrab mache. Erinnerungen an Jürgen Schrempp, ex-Chef Daimler, würden wach, der sich mit der damals irrsinnigen Übernahme von Chrysler ein Milliardengrab geschafft habe und später mit Pauken und Trompeten vor die Tür gesetzt worden sei.Die Aktionäre hätten ihr Votum für die Aktie schon gefällt, denn die Aktie habe ein neues 52-Wochen-Tief um die 77 Euro erreicht und sei damit um die sehr wichtige Marke von 80 Euro gefallen. Nach der Chartlehre düse der Kursfahrstuhl weiter hinab in Regionen mit einer 6 am Anfang. Kurz- und mittelfristig sei der Bayer-Kurstrend negativ. Der hochliquide DAX-Titel dürfte nun auch verstärkt in den Fokus von Hedgefonds geraten, die in solchen Situationen als Gesundheitspolizei der Märkte die Chance für ihr übliches Spiel wittern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: