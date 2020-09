Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,35 EUR -4,90% (21.09.2020, 17:54)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,86 EUR -5,87% (21.09.2020, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX gehe am Montag mit einem großen Minus von 4,4 Prozent aus dem Handel. Noch heftiger treffe es die Aktie des Pharmakonzerns Bayer, die rund sechs Prozent an Wert verliere. Aus charttechnischer Sicht sei damit der nächste GAU eingetreten und ein weiterer Abverkauf in den nächsten Tagen möglich. Diese Marken seien jetzt wichtig.Die Bayer-Aktie habe auf Xetra vier Cent unterhalb des Tiefs von Anfang September geschlossen und damit ein neues 5-Monatstief aufgestellt. Komme es nicht schnell zu einer technischen Gegenbewegung, würden weitere Abgaben drohen.Die Gap-Kante bei 53,70 Euro dürfte wohl eher nicht als Unterstützung infrage kommen, eher die Horizontale bei 52 Euro, die seit dem Sommer 2019 Gültigkeit habe. Hier könnte die Aktie erste Erholungsversuche starten.Der Chart von Bayer sei grausig. Wer Sicherheit suche, sei hier falsch beraten. Langfristig hat die Bayer-Aktie weiterhin Potenzial, wahrscheinlich gibt es aber noch einmal günstigere Einstiegskurse, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: