Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

70,27 EUR -0,64% (09.11.2018, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

70,45 EUR -0,73% (09.11.2018, 16:07)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.11.2018/ac/a/d)



Das Thema Glyphosat setze den DAX-Konzern weiter unter Druck. So habe der Rechtsanwalt Brent Wisner - dieser vertrete den Krebspatienten Dewayne Johnson - jetzt erneut auf die Erkenntnisse aus der Séralini-Studie aufmerksam gemacht. Die Erhebung des Molekularbiologen Gilles Éric-Séralini habe seinerzeit ergeben, dass bei den mit gentechnisch veränderten Organismen und Roundup gefütterten Ratten große Tumore 400 Prozent mal häufiger auftraten als bei den normal ernährten Tieren der Kontrollgruppe.In der Séralini-Studie habe es geheißen: "Wir beobachteten ein auffällig erhöhtes Einsetzen von Brusttumoren allein durch Roundup, und zwar selbst bei der geringsten gegebenen Dosis. Roundup unterbricht nachweislich die Aromatose, die Östrogene synthetisiert, stört aber auch Östrogen- und Androgen-Rezeptoren in Zellen."Laut Aussage von Brent Wisner habe diese Studie ein Krebsrisiko durch Glyphosat belegt. Der Stoff Glyphosat sei in Roundup enthalten. Zudem mache Wisner darauf aufmerksam, dass es zum Themenbereich Glyphosat und Krebs insgesamt gut 20 Studien gäbe - fast alle würden ein Risiko anzeigen.