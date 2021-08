Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,17 EUR -5,54% (05.08.2021, 10:23)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,105 EUR -5,46% (05.08.2021, 10:09)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer habe soeben die Zahlen für das zweite Quartal 2021 publiziert und habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Alle Divisionen hätten bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum erzielt.Die Umsätze seien in Q2 2021 währungs- und portfoliobereinigt (wbp) um 12,9% auf EUR 10,85 Mrd. gestiegen, Analysten hätten im Schnitt mit EUR 10,1 Mrd. gerechnet. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen habe sich um 10,6% auf EUR 2,58 Mrd. reduziert (Konsens: EUR 2,79 Mrd.). Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft habe sich um 1,3% auf EUR 1,61 erhöht und damit rd. 6% über dem Konsens von EUR 1,52 gelegen.Was die einzelnen Sparten betreffe, so habe die Pharma-Sparte (währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 16,2% auf EUR 4,49 Mrd.) aufzeigen können. Neben der deutlichen Erholung des Geschäfts von den Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 - vor allem in den Bereichen Augenheilkunde, Frauengesundheit und Radiologie - habe Bayer merkliches Wachstum bei anderen Produkten, etwa dem oralen Gerinnungshemmer Xarelto verzeichnet, und auch dank des neu eingeführten Krebsmedikaments Nubeqa. In der Division Crop Science habe Bayer den Umsatz (wbp) um 10,6% auf EUR 5,02 Mrd. gesteigert. Hierzu hätten alle Regionen beigetragen. In Lateinamerika und Asien/Pazifik sei wpb ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum gelungen, und auch in Nordamerika habe es ein deutliches Plus gegeben. Besonders hohe Zuwächse seien wpb bei Fungiziden (22,9%) sowie Herbiziden (16,2%) zu verzeichnen gewesen. Bei Consumer Health habe sich der Umsatz wpb um 12,8% auf EUR 1,29 Mrd. erhöht, hier habe man in erster Linie von einer hohen Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln und einer starken Allergiesaison in Nordamerika profitiert.Der Bayer-Konzern habe im Berichtsquartal weitere (vormals bereits kommunizierte) Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Rechtskomplex Glyphosat in der Höhe von rd. EUR 3,5 Mio. gebildet.Das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2021 sehe Bayer jetzt zwischen EUR 6,40 und EUR 6,60 (bisher: EUR 6,10 bis EUR 6,30).Die letzte Empfehlung für die Bayer-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Bayer auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.