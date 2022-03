Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,50 EUR +1,48% (31.03.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,06 EUR +0,31% (31.03.2022, 09:14)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (31.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Starker März - ChartanalyseRund 20,1% hat die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in diesem Monat bislang gewonnen - das ist das beste März-Ergebnis in der gesamten Historie, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit Jahresbeginn ergebe sich damit ein Plus von 31,6%. Dabei habe vor allem der Sprung über das Level mit dem höchsten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009, den sogenannten "Point-of-Control" (PoC) bei 53,50 EUR, für starke Long-Impulse und neue Aufwärtsdynamik gesorgt, denn in 13 positiven Sitzungen hintereinander sei es von dort aus per Schlusskurs bis auf 61,97 EUR nach oben gegangen. Auf Intraday-Basis sei das aktuelle März-Hoch allerdings schon einen Tag früher bei 62,71 EUR markiert worden.Ausblick: Durch den langen oberen Schatten im Kerzenchart vom Montag sei jetzt ein Widerstand herausgebildet worden. Ob diese Kerze allerdings auch als Erschöpfungs- bzw. Umkehrtag zu werten sei, müsse noch abgewartet werden.Das Long-Szenario: Gelinge den Kursen (idealerweise per Schlusskurs) der Sprung über das bisherige März-Hoch bei 62,71 EUR, könnte sich die Aufwärtsbewegung mit neuem Schwung fortsetzen. Um den nächsten Widerstand lokalisieren zu können, müsse im großen Bild rund 14 Jahre zurückgegangen werden, denn die Hürde lasse sich vom markanten 2008er Hoch bei 65,39 EUR ableiten. Darüber hätten die Kurse anschließend Platz für einen Hochlauf an die runde 70er Marke, bevor bei 73,63 EUR das Juni-Top und bei 78,34 das Februar-Hoch aus dem Jahr 2020 bremsend wirken dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: