Berlin (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer sei auf ein KGV 20e von 7 niedergeprügelt worden, die Dividendenrendite betrage 5,6%. Die Frage, die sich Anleger stellen müssten, sei, ob die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto den Leverkusener Konzern in den Ruin (Konkurs!) führen könne, oder nicht. Wenn nicht, dann sei die Bayer-Aktie deutlich mehr wert als heute, der jetzige Kurs könnte sich auf Sicht von mehreren Jahren als absoluter Schnäppchenpreis herausstellen.Heibel denke nicht, dass die Glyphosat-Verfahren geeignet seien, Bayer in den Ruin zu treiben. Solange Bayer aber keine neue Strategie für seine Glyphosat-Sparte vorstelle, werde die Schlacht immer weiter gehen und je nachdem, was sich die Gegner als nächstes ausdenken würden, könne das irgendwann tatsächlich mal in einen Ruin münden.Der Auftritt des aktivistischen Investors Paul Singer mit seinem Hedgefonds "Elliot" (er habe 2% der ausstehenden Bayer-Aktien mit einem Gegenwert von über 1 Mrd. Euro gekauft) sei ein klares Zeichen dafür, dass eher heute als morgen eine Lösung für das Problem gefunden werden müsse. Die Strategie des CEO Werner Baumann müsse überdacht werden und sobald es einen möglichen Ausweg aus der Klageflut gebe, werde die Bayer-Aktie wieder deutlich anziehen. Ob der mögliche Ausweg eine Zerschlagung/Aufspaltung des Leverkusener Konzerns sei, oder aber noch andere Lösungsmöglichkeiten aus dem Hut gezaubert würden, wisse Heibel nicht. Er lasse sich überraschen. Ab jetzt werde allerdings an einer langfristigen Lösung gearbeitet und genau das würden die Anleger mit einem Kursplus von 11% honorieren, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 26 vom 28.06.2019)