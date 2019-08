Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer verstärke die Pharma-Sparte mit der Komplettübernahme von BlueRock Therapeutics. 2016 habe der DAX-Konzern gemeinsam mit Versant Ventures die Biotech-Gesellschaft ins Leben gerufen, zuletzt hätten die Leverkusener 40,8 Prozent der Anteile gehalten. BlueRock sei nicht börsennotiert und konzentriere sich auf die Entwicklung von Zelltherapien.Bayer erwerbe nun die verbleibenden Unternehmensanteile per Vorauszahlung von etwa 240 Millionen Dollar, weitere 360 Millionen Dollar könnten in Form von festgelegten Meilensteinen fällig werden. Demnach könnte der Unternehmenswert der Biotech-Gesellschaft etwa eine Milliarde Dollar betragen. Die Pipeline von BlueRock Therapeutics umfasse bis dato nur präklinische Projekte. Laut Bayer solle jedoch noch in diesem Jahr eine Phase-1-Studie in der Indikation Parkinson gestartet werden.Bayer habe zuletzt mit mehreren kleineren Deals die Pharma-Pipeline ausgebaut. Denn langfristig wehe den Leverkusenern auch in der Pharma-Sparte der Wind ins Gesicht. Bei den Top-Sellern Xarelto (2024) und Eylea (ab 2022 je nach Land) würden entsprechende Patente in den kommenden Jahren auslaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: