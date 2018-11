Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 80 auf 72 Euro.Die Q3-Zahlen seien zwar solide ausgefallen und der Ausblick für das Gesamtjahr sei vom Vorstand bestätigt worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf dem Kurs der Bayer-Aktie laste allerdings weiter das Risiko aus einer wachsenden Anzahl von Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat. Dass der vom Leverkusener Konzern im einzigen bisher verhandelten Fall zu zahlende Schadenersatz nicht reduziert worden sei, habe für Enttäuschung gesorgt und lasse Bayer nun nur noch den Weg in die Berufung offen, um sich gegen Forderungen zur Wehr zu setzen - mit ungewissem Ausgang.Solange hier nicht mehr Klarheit herrscht, bleibt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bei seiner Halteempfehlung für die Bayer-Aktie bei einem von 80 auf 72 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 13.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Bayer-Aktie: