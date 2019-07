Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein "Reuters"-Bericht habe die Spekulationen um eine Fusion der Bayer-Sparte Animal Health mit Elanco (ehemals Tiergesundheit von Eli Lilly) befeuert. "Der Aktionär" könnte sich einen solchen Deal sehr gut vorstellen, anderer Meinung sei die Citi. Die Analysten würden eine potenzielle Fusion unter regulatorischen Aspekten als komplex betrachten.Laut Citi-Analyst Liav Abraham mache es Sinn, dass Elanco über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tiergesundheit von Bayer nachdenke. Gleichwohl müsse aber berücksichtigt werden, was das Unternehmen über Kapitalallokation und Schuldentilgung in Aussicht gestellt habe. Angesichts der erklärten Ziele des Elanco-Managements sehe er aktuell keine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Deal vollzogen werde.Für Analyst Abraham bleibe die Elanco-Aktie kaufenswert mit einem Kursziel von 37,00 Dollar. "Der Aktionär" meine: Sollten sich die Fusionsabsichten verdichten, könnte sich das positiv auf die Eli-Lilly-Ausgliederung (inzwischen seien die Unternehmen komplett separiert) auswirken.Daher bleibt "Der Aktionär" bei seiner Einschätzung: Für einen langfristig angelegten Einstieg ist es noch zu früh, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: