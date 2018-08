Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

81,97 EUR +0,07% (27.08.2018, 13:39)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

81,94 EUR -0,16% (27.08.2018, 13:49)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sollten Anleger von der Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unverändert Abstand halten.Das Unternehmen stehe wegen den Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme von Monsanto in der Sparte Crop Science massiv unter Druck. Jetzt müsse es auch im Pharma-Geschäft einen herben Dämpfer hinnehmen. Der Top-Seller Xarelto scheitere in zwei wichtigen zulassungsrelevanten Studien.Wie der Bayer und der Partner Johnson & Johnson mitgeteilt hätten, seien die Ergebnisse der Studien MARINER und COMMANDER HF im "The New England Journal of Medicine" publiziert worden. In einer Studie habe der Gerinnungshemmer Xarelto (Rivaroxaban) bei einer speziellen Gruppe von Hochrisikopatienten die Rate von gefährlichen Blutgerinseln im Vergleich zu einem Placebo nicht verringern können. In der anderen Überprüfung, bei der Patienten mit einer akuter Verschlechterung ihrer Herzschwäche bei gleichzeitiger koronarer Herzkrankheit zu kämpfen hätten, sei es ebenfalls nicht gelungen, positive Resultate zu erzielen.Damit falle ein möglicher Umsatzanteil von Xarelto für Bayer beziehungsweise Johnson & Johnson weg. Positiv: Auf schon zugelassene Indikationen hätten die Rückschläge keine Auswirkungen. Auch das Spitzenumsatzpotenzial von über fünf Mrd. Euro sei nicht in Gefahr, heiße es. Im letzten Geschäftsjahr habe Xarelto satte 3,3 Mrd. Euro in die Bayer-Kasse gespült und sei damit das umsatzstärkste Präparat in der Pharma-Sparte.Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt bei seiner kritischen Haltung gegenüber Bayer. Anleger sollten unverändert von der Aktie Abstand halten. (Analyse vom 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link