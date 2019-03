Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,67 EUR -2,01% (28.03.2019, 10:55)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.03.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Nächste Hiobsbotschaft - AktienanalyseEs kam, wie es kommen musste: Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) hat in den USA einen wichtigen Teilprozess um angebliche Krebsrisiken von Produkten der Tochter Monsanto verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco habe einstimmig befunden, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers gewesen sei. Damit gehe der Prozess nun in eine zweite Phase, in der geklärt werden solle, ob Monsanto über Risiken hinweggetäuscht habe und wie hoch der mögliche Schadenersatz ausfallen könnte.Für Bayer sei das Verfahren brisant, da es sich um einen richtungsweisenden "Bellwether Case" handle. Damit sei im US-Recht eine Art Musterfall in einem Massenverfahren gemeint. Mehrere dieser repräsentativen Fälle seien angesetzt. Sie sollten den Streitparteien helfen, das Ausmaß von Schäden und die Höhe denkbarer Vergleichszahlungen besser abschätzen zu können. Insgesamt seien bei dem zuständigen US-Richter Vince Chhabria mehrere hunderte Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt. Die Bayer-Aktie habe mit einem Kurssturz von fast 10% auf die neuesten Entwicklungen reagiert - und eine Gegenbewegung lasse auf sich warten. Negative Analystenkommentare hätten die Bayer-Aktie mit rund 56 Euro auf das niedrigste Niveau seit Juli 2012 gedrückt.Bayer-Chef Werner Baumann habe derweil die Übernahme verteidigt: "Der Monsanto-Kauf war und ist eine gute Idee", habe der Vorstandsvorsitzende der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Aus Sicht der Experten sei nun zwar schon ein Großteil der möglichen finanziellen Belastungen im Kurs der Bayer-Aktie eingepreist. Doch solange sich die Deutschen gegen einen Vergleich sperren würden, überwögen die Risiken weiterer negativer Nachrichten. (Ausgabe 12/2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:55,88 EUR -0,80% (28.03.2019, 10:40)