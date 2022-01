ISIN Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.01.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Bayer-Aktionäre hätten eine lange Dürreperiode hinter sich, in deren Verlauf die Aktie von 144 EUR auf unter 40 EUR zurückgefallen sei. Die Tiefpunkte bei 39,91 EUR (Oktober 2020) und 43,91 EUR würden nun aber die Chance auf eine Trendwende bieten. Interessant sei in diesem Kontext, dass der Titel derzeit den Baissetrend seit Oktober 2017 (akt. bei 49,43 EUR) zur Disposition stelle. Einen weiteren Fingerzeig in Sachen Wende zum Besseren würden zudem die quantitativen Indikatoren liefern. Neben den positiven Divergenzen beim MACD und beim RSI möchten die Analysten die Bodenbildung im Verlauf des Oszillators hervorheben. Solche Indikatorformationen würden häufig einen zeitlichen Vorlauf im Vergleich zu den äquivalenten Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf besitzen. Apropos: Um die untere Umkehr hier zu vervollständigen, sei ein Spurt über die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 56,72 EUR) und den horizontalen Barrieren bei rund 58 EUR notwendig. Oberhalb dieser Schlüsselbarrieren wäre der langfristige Gezeitenwandel endgültig vollzogen. Um den laufenden Ausbruchsversuch nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das bisherige Monatstiefs (47,20 EUR) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:50,94 EUR +0,10% (13.01.2022, 09:11)XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:51,14 EUR -0,31% (12.01.2022, 17:36)