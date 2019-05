Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im Zuge des Aktienkursverfalls bei Bayer, der hauptsächlich auf die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA zurückzuführen sei, hätten mehrere Analysten an der Kurszielschraube gedreht und potenzielle Milliardenrisiken in die Bewertungsmodelle eingearbeitet. Positiv steche dabei die Baader Bank heraus, die der Bayer-Aktie ein Kurspotenzial von knapp 100 Prozent bescheinige.DER AKTIONÄR teile die bullishe Einschätzung nicht. Die Unternehmensleitung stehe unter Zugzwang. Eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung sei nach der Hauptversammlung mit der Nicht-Entlastung des Bayer-CEO Werner Baumann schon fast ein Muss. Denn das Vertrauen der Anleger habe in den letzten Monaten durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA massiv gelitten.Solange der DAX-Konzern die Glyphosat-Problematik nicht in den Griff bekomme und die Risiken eindämmen könne, werde es schwierig, eine charttechnische Trendwende einzuläuten. In den letzten Tagen habe die Bayer-Aktie zumindest den Dividendenabschlag wieder aufholen können. Denn die US-Umweltbehörde EPA stufe den Wirkstoff Glyphosat weiter als nicht krebserregend ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: