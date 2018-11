Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) weiterhin zu meiden.Der Leverkusener Konzern habe im dritten Quartal 2018 dank der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto und einem brummenden Pharma-Geschäft ein stabiles operatives Ergebnis erzielt. Den Ausblick für das Gesamtjahr habe Bayer bestätigt. Anleger würden sich aber weiter um die Klagewelle wegen dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in den USA sorgen. Per Ende Oktober sei die Zahl der Kläger auf etwa 9.300 gestiegen.Im August habe ein kalifornisches Geschworenengericht dem krebskranken Hausmeister Dewayne Johnson rund 289 Mio. USD Schadensersatz in Aussicht gestellt, ehe die zuständige Richterin diesen auf 78 Mio. USD reduziert habe. Bayer wolle in Berufung gehen, doch die Angst vor vergleichbaren Fällen und die damit verbundenen Belastungen für die Konzernbilanz bleibe."Der Aktionär" halte weiterhin an seiner Einschätzung fest: Bei Bayer sollten Long-Positionen gemieden werden, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2018)