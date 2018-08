Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer: Klagewelle befürchtet - Aktie auf 5-Jahres-Tief - AktienanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) brach zum Wochenauftakt massiv ein, weil am Wochenende ein Geschworenengericht in Kalifornien die Bayer-Tochter Monsanto zu einer Zahlung von 289 Mio. US-Dollar verurteilte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei seien in den USA gegen Monsanto mehr als 5.000 ähnliche Klagen anhängig.Mutmaßlich habe Monsanto die erhöhten Krebsrisiken des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verschleiert, der Konzern habe nicht ausreichend vor den Risiken seines Produkts gewarnt, habe es in dem Urteil geheißen. Die Bayer-Tochter habe zwar angekündigt, das Urteil anzufechten. Doch die Risiken durch die anderen 5.000 Fälle würden nun wie ein Damoklesschwert über der Aktie hängen.Rein technisch sei die Bayer-Aktie mit dem heutigen Kurssturz weit ins Abseits gedrängt worden, die Horizontalunterstützung bei 83,45 Euro aus Mitte 2016 habe den Wertverfall auch nicht mehr stoppen können. Damit deute sich eine weitere Verlustwelle an, an derer unerschrockene Investoren partizipieren könnten. Sollte das am Wochenende ausgesprochene Urteil nämlich zu einem Präzedenzfall hochgestuft werden, dürfte es für Bayer noch ganz hässlich werden. Im Falle von Volkswagen haben wir bereits gesehen, dass die US-Amerikaner keine Späße verstehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de".Gelinge es dem Wertpapier von Bayer das Niveau von 84,00 Euro per Tagesschlusskurs zurückzuerobern, so bestünde eine kleine Erholungschance bis 88,81 Euro. Bis zu einem Kurslückenschluss müsste das Wertpapier jedoch mindestens bis 93,11 Euro zulegen. Dies erscheint unter den gegebenen Umständen nahezu unmöglich, spätestens an der 200-Tage-Durchschnittslinie bei grob 101,00 Euro ist Schluss mit einer Erholung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link