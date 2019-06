Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,36 EUR -0,91% (12.06.2019, 15:05)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,34 EUR -0,95% (12.06.2019, 15:20)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (12.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe sich mit der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto auch das umstrittene Totalherbizid Glyphosat eingekauft. Während sich Bayern in den USA mit einer Klagewelle wegen potenzieller ausgehender Krebsrisiken verantworten müsse, wachsein einigen europäischen Nationen der Widerstand. Der deutsche Konzern müsse sich auf ein mögliches Verbot seines Unkrautvernichters Glyphosat in Österreich einstellen. Die FPÖ habe am Mittwoch die Unterstützung des entsprechenden SPÖ-Antrags im Nationalrat angekündigt. Der Antrag müsse nun im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft behandeln werden. Eine Änderung des Pflanzenschutzmittelgesetzes sei damit schon in der Sitzung des Nationalrates am 2. Juli möglich. Auf EU-Ebene habe Glyphosat eine Zulassung bis 2022.Bayer weise Gesundheitsgefahren durch Glyphosat bei richtiger Anwendung weiterhin zurück und verweise auf zahlreiche wissenschaftliche Studien. Dennoch hat dem Aktienkurs die verlorenen Prozesse in der Glyphosat-Problematik massiv zugesetzt.Dass sich der Kursverlust im heutigen Handel in Grenzen halte, sei dem Umstand geschuldet, dass der Umsatzanteil mit Glyphosat in Österreich relativ gering sein dürfte. Außerdem habe es im Nachbarland Deutschlands zuletzt ein politisches Erdbeben mit anschließendem Koalitionsbruch gegeben. Dennoch sei ein potenzielles Verbot ein schlechtes Signal und nicht gerade förderlich für das ohnehin angekratzte Bayer-Image.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: