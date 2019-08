Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,91 EUR +0,49% (15.08.2019, 08:33)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,92 EUR (14.08.2019)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.08.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Halten die Käufer weiter dagegen? - ChartanalyseDie Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) hielten sich in den vergangenen Tagen erstaunlich stabil, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bis in den Juni hinein noch ein klarer Underperformer am Markt, habe sich dieses Bild bei Bayer inzwischen gedreht. Nach einem ersten Kaufimpuls bis Anfang Juli habe der Wert klassisch dreiteilig korrigiert und sei in der Vorwoche regelrecht nach oben geschossen. Als charttechnischer Schlüssel habe der impulsive Anstieg über die bis dato maßgebliche Barriere bei 63,10 EUR gedient. Diese sei in der laufenden Woche bereits als neue Unterstützung bestätigt worden.Ausblick: Angesichts des angeschlagenen Marktumfelds werde es für die Käufer kein leichtes Unterfangen sein. Dennoch hätten sie die Chance, dem DAX-Wert in den kommenden Wochen weitere Kursgewinne zu bescheren.Die Long-Szenarien: Eine klare Bedingung hierfür wäre der Verbleib über der Marke von 63,10 EUR. Diese könne als Trigger einer großen mittelfristigen Bodenformation angesehen werden, die mit der Kursentwicklung in den vergangenen Tagen aktiviert worden sei. Ein Gap bei 67,48 EUR sei bereits geschlossen worden. Es diene auch in den kommenden Tagen als Widerstand. Breche der DAX-Wert darüber aus, käme das Vorwochenhoch bei gut 70,00 EUR als Ziel ins Spiel. Wiederum darüber könnte sich die Rally bei Bayer bis auf 73,17 EUR fortsetzen. Ein Anstieg über dieses Kursniveau würde auch das langfristig immer noch angeschlagene Chartbild bessern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: