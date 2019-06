Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Leverkusener könnten einen Teilerfolg in den USA verbuchen. Wie Bloomberg Law berichte, habe ein US-Richter Hunderte von Schadensersatzklagen von Frauen gegen die Bayer AG zurückgewiesen, die angeführt hätten, dass das Mirena-Verhütungsmittel von Bayer eine Krankheit verursache, die durch einen erhöhten Druck der Rückenmarksflüssigkeit im Schädel gekennzeichnet sei. Der DAX-Titel könne von der Meldung allerdings nicht profitieren.Die Mirena-Thematik spiele im Vergleich zur Glyphosat-Problematik eine eher untergeordnete Rolle bei den rechtlichen Risiken, mit denen sich der Pharmakonzern auseinandersetzen müsse.Für das laufende Geschäftsjahr würden die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten mit einem Mirena-Jahresumsatz von rund 1,21 Mrd. Euro rechnen. Die Hormonspirale sei also ein wichtiges Produkt im Portfolio von Bayer.Der Konzern habe an mehreren Fronten mit rechtlichen Risiken zu kämpfen. Neben Mirena gebe es auch etwa 31.000 Klagen im Fall Essure (bis zum 11. April 2019). Dazu kämen natürlich die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA, die hauptverantwortlich für das Kursdesaster in den letzten Monaten seien.Vorher erscheine eine nachhaltige Kurserholung schwierig. Für einen Long-Einstieg ist es zu früh, auch wenn z.B. Lampe-Analyst Volker Braun mit seinem Kursziel von 78,00 Euro ein Kurspotenzial von knapp 50 Prozent sieht, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link