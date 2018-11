Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

70,80 EUR -1,67% (08.11.2018, 13:32)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

70,99 EUR -0,77% (08.11.2018, 13:17)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) weiterhin zu meiden.Gebe es in Deutschland bald keine Bienen und Käfer mehr? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man sich die Daten vor Augen führe, die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Entomologische Verein Krefeld jetzt veröffentlicht hätten. Die artspezifischen Zahlen zum Insektensterben würden belegen, dass in einem Zeitraum von 27 Jahren die vier artenreichen Insektengruppen im Durchschnitt um 76% geschrumpft seien. Verglichen worden sei die Gesamtmenge flugfähiger Insekten (zu denen auch Bienen gehören würden) an untersuchten Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg.Ein Biologenteam der US-Universität Austin gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die Forscher hätten in einer Studie davor gewarnt, dass der Unkrautvernichter Glyphosat eine Ursache dafür sein könne, dass Bienen krankheitsanfälliger würden. Grund sei die Veränderung der Darmflora der Tiere durch das Herbizid. Die Erhebung sei erst kürzlich im Wissenschaftsmagazin Proceedings oft he National Academy of Sciences veröffentlicht worden.Glyphosat könnte sich für Bayer zum Milliardengrab entwickeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: