Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

80,88 EUR -3,44% (15.08.2018, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

81,17 EUR -3,40% (15.08.2018, 15:31)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.08.2018/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 107 auf 90 EUR.Hohe Strafzahlung gegen Monsanto verhängt: Ein Geschworenengericht in San Francisco habe sich davon überzeugt gezeigt, dass das Herbizid Glyphosat zur Krebserkrankung des Klägers beigetragen habe und habe Monsanto daher zu einer Strafe von 289 Mio. USD (davon 39 Mio. USD Schadensersatz und 250 Mio. USD Strafzahlung) verurteilt. Da eine Vielzahl von Studien keinen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und dem Einsatz von Glyphosat habe erkennen können, werde Monsanto gegen das Urteil Berufung einlegen. Analog zu ähnlichen Fällen im Pharma-Sektor sei damit zu rechnen, dass die Strafe in höheren Instanzen erheblich reduziert werde oder sogar aufgehoben werde. Allerdings stünden im Zusammenhang mit Glyphosat momentan noch einige tausend Klagen gegen Monsanto aus und die Zahl dürfte weiter steigen.Q2-Ergebnisse würden Anfang September veröffentlicht: Am 7. Juni habe Bayer die Übernahme von Monsanto für 63 Mrd. USD abgeschlossen. Die Q2-Ergebnisse, die am 5. September vorgelegt würden, hätten daher die Monsanto-Zahlen für drei Wochen enthalten und würden durch zahlreiche Einmaleffekte verzerrt sein. Im Rahmen der Berichterstattung erhoffe Wörner sich neben einem Ausblick für das kombinierte Unternehmen auch Aussagen zur Glyphosat-Problematik.Durch das Urteil hätten sich die Unsicherheit und die Rechtsrisiken seiner Meinung nach deutlich erhöht, was vorerst zu einer weiterhin volatilen Entwicklung führen dürfte. Die finanziellen Auswirkungen für Bayer seien aktuell allerdings nur schwer abschätzbar. In seiner Bewertung nehme Wörner aufgrund der jüngsten Entwicklung jetzt einen Risikoabschlag vor. Außerdem würden sich ein erhöhter Diskontierungszinssatz und teilweise geringere Peergroup-Multiples negativ auswirken, so dass er sein Kursziel von 107 auf 90 EUR senke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link