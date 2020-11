Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,985 EUR +2,49% (24.11.2020, 15:00)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,985 EUR +2,89% (24.11.2020, 14:46)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Bayer-Aktie werde es heute richtig spannend. Nachdem der Anteilsschein des Pharmakonzerns bereits am Freitag eine wichtige charttechnische Marke überwunden habe, könnte es heute zum Befreiungsschlag kommen. Denn das Papier sei kurz davor ein neues Kaufsignal zu generieren, was einen starken Anstieg zur Folge haben dürfte.Die Bayer-Aktie habe sich seit dem 11. November entlang der 50-Tage-Linie bewegt und diesen massiven Widerstand bisher nicht nachhaltig überwinden können. Am Freitag sei dem Papier aber endlich der Sprung über die Durchschnittslinie, die bei 47,42 Euro verlaufen sei, geglückt. Der gestrige Rücksetzer habe dabei den Ausbruch bestätigt.Von dem Kaufsignal beflügelt, notiere die Aktie aktuell deutlich im Plus und stehe dabei direkt an der unteren Gap-Kante bei 48,52 Euro. Schließe der Wert heute über dieser Marke, sei ein Gap-Close recht wahrscheinlich. Dann wäre mit einer starken Aufwärtsbewegung bis zur oberen Gap-Kante bei 52,85 Euro zu rechnen.Anleger lassen weiter die Finger von der Bayer-Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: