Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,78 EUR +0,73% (15.05.2020, 14:55)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,88 EUR +2,01% (15.05.2020, 14:41)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharmatitel befinde sich im freundlichen Gesamtmarkt am letzten Handelstag der Woche unter den Top-Gewinnern im DAX. Offenbar gebe es Fortschritte in Sachen Fusion von Bayer Animal Health mit Elanco. Zudem würden eine Kaufempfehlung von der Baader Bank und frische Studiendaten für Schwung bei der Bayer-Aktie sorgen.Bayer wolle die Tiergesundheit mit Elanco fusionieren. Dafür brauche es nun grünes Licht seitens der Kartellbehörden, auch in der EU. Dem Vernehmen nach hätten die Amerikaner Zugeständnisse gemacht, um die Genehmigung zu erhalten. Die vorläufige Frist verschiebe sich dadurch nun auf den 8. Juni.Bayer werde bei dem ASCO Meeting Ende Mai weitere Daten zu seinem Prostatakrebsmedikament Darolutamid präsentieren. Darolutamid plus Androgendeprivationstherapie (ADT) habe bei Patienten mit nichtmetastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC) eine deutliche Verbesserung des Gesamtüberlebens gegenüber der Behandlung mit einem Placebo plus ADT gezeigt, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in der Nacht zum Donnerstag in Berlin bekannt gegeben habe. Den finalen Daten der Aramis-Studie zufolge sei das Sterberisiko um 31 Prozent gesunken.Darolutamid mit dem Handelsnamen Nubeqa sei schon länger in den USA und in Brasilien und seit Januar 2020 auch in Japan zugelassen. Ende März hätten auch die EU-Behörden die Verkaufsgenehmigung erteilt. Das Mittel sei von Bayer und dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt worden.Enagierte Anleger sollten die Ruhe bewahren und mit einem Stopp bei 52,00 Euro investiert bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link