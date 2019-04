Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer sei gut in das neue Geschäftsjahr gestartet, sowohl Umsatz als auch EBITDA lägen über den Erwartungen. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätige das Management rund um Bayer-Chef Werner Baumann. Darüber hinaus laufe der Verkauf der Sparte Animal Health nach Plan.Bei den wichtigsten Kennzahlen liege Bayer im ersten Quartal über den Schätzungen der Analysten. Das Segment Crop Science habe durch die Übernahme von Monsanto deutliche Zuwächse verzeichnet, auch die Pharma-Sparte habe ein Umsatz- und Ergebnisplus erzielen können.Derweil würden die Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat in den USA erwartungsgemäß weiter ansteigen. Wie Bayer mitgeteilt habe, seien Monsanto etwa 13.400 bis zum 11. April 2019 zugestellt worden. Im Rahmen der letzten Zahlenvorlage habe Bayer die Anzahl der Klagen auf 11.200 Stück beziffert.Derweil gebe es im ersten Glyphosat-Prozess, den Bayer in den USA verloren habe, Bewegung. Die Leverkusener würden die Aufhebung des Jury-Urteils im Fall Dewayne Johnson beantragen. Als Alternative zur Abweisung der Klage mache Monsanto geltend, dass zumindest die Durchführung eines neuen Verfahrens angeordnet werden müsse, so der Konzern."Der Aktionär" wird Sie zeitnah über weitere Fakten und Details zu den jüngsten Quartalszahlen informieren, so Michel Doepke. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link