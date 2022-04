Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktie gehöre mit einem Plus von fast 40 Prozent in diesem Jahr zu den stärksten Börsenwerten im europäischen Vergleich. Zuletzt habe der DAX-Konzern im Bereich Pharma gepunktet. Am Freitag stehe nun die Aktionärsversammlung an. Bei der üblichen Entlastung des Vorstands herrsche dieses Mal Uneinigkeit.Der norwegischen Staatsfonds, fünftgrößter Aktionär des Leverkusener Konzerns, habe dem Bayer-Vorstandschef Werner Baumann seine Unterstützung zugesagt. Er werde bei der Aktionärsversammlung für die Entlastung des Vorstandes stimmen, habe der Staatsfonds am Sonntag laut Reuters mitgeteilt. Zuletzt habe der Fonds knapp 2,3 Prozent an den Bayer-Aktien gehalten.Über die sonst übliche Entlastung seien sich die Aktionäre dieses Mal nicht einig. Die Fondsgesellschaft DWS habe sich Ende März etwa dafür ausgesprochen, der Investor Alatus Capital habe sich jedoch dagegen gestellt. Der Bayer-Großaktionär Tamasek habe im März sogar eine frühzeitige Abberufung Baumanns gefordert.Mit der 65 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto habe sich der Bayer-Vorstandschef keinen Gefallen getan. Seit 2020 werde die Kritik an Baumann immer größer. Der Aktienkurs des DAX-Konzerns sei seit seinem Amtsantritt zeitweise um bis zu 60 Prozent eingebrochen. Mit einem Kurs von zuletzt rund 65 Euro liege er immer noch 34 Prozent unter dem Wert von Anfang Mai 2016.Ob die Aktionäre Vorstandschef Werner Baumann entlasten würden, werde sich am Freitag zeigen. Für den "Aktionär" überwögen bei der Bayer-Aktie nach wie vor die Risiken. Zuletzt habe der DAX-Konzern zwar mit zahlreichen guten Nachrichten aus der Pharma-Division punkten können. Bayer leide aber weiterhin unter den Folgen der vielen Glyphosat-Klagen. (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link