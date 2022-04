Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,97 EUR +0,51% (11.04.2022, 13:10)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,87 EUR +0,04% (11.04.2022, 12:55)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (11.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Sparte Crop Science erwirtschafte Bayer den höchsten Umsatz. Entsprechend stark profitiere das in Leverkusen ansässige Unternehmen vom derzeitigen Agrarmarktumfeld, dass auch Kali-Riesen wie Nutrien oder K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ) voll in die Sparten spiele.In einer aktuellen Studie würden dies die Analysten von Bernstein hervorheben. Die jüngsten US-Daten zu Soja- und Mais-Lagerbeständen sowie wohl geringer erwartete Ernten in Südamerika wegen der Trockenheit signalisierten ein weiterhin positives Agrarmarktumfeld für Unternehmen wie Bayer und BASF , habe Analyst Gunther Zechmann zu Wochenbeginn im Rahmen einer Branchenstudie geschrieben. Zechmann habe die Einstufung für Bayer entsprechend auf "outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das entspreche einem Aufwärtspotenzial von gut 16 Prozent.Bei Bayer passe derzeit alles zusammen. Die Aktie habe in den letzten Wochen getrieben von einem positiven Newsflow eine charttechnische Trendwende eingeleitet. Dennoch mahne "Der Aktionär" weiter zur Vorsicht. Denn die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA seien noch immer nicht in Gänze vom Tisch.Anleger bleiben daher vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 11.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.