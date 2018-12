Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,87 EUR +0,42% (04.12.2018, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,51 EUR -0,08% (04.12.2018, 10:06)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Dass der Pharmatitel sich einmal auf der Liste der ganz großen Verlierer auf dem Börsenparkett wiederfinden würde - noch vor einigen Monaten hätte das kaum jemand für möglich gehalten. Fakt sei jedoch: Auf Sicht von sechs Monaten habe nur die Continental-Aktie noch schlechter abgeschnitten als Bayer. Da helfe nicht einmal mehr Aspirin. Der Kopfschmerz, der die Investoren plage, sei schlicht überwältigend. Und er habe einen Namen: Monsanto. Warum nur habe der DAX-Konzern den US-Saatgut-Konzern übernommen, würden sich immer mehr Teilhaber fragen, oder solche, die es einmal gewesen seien.Am 23. Mai 2016 habe Bayer seine Übernahmeofferte veröffentlicht. Vollzogen worden sei der größte Unternehmenskauf eines deutschen Unternehmens im Ausland schließlich in diesem Jahr. Die Amerikaner, die ihre Papiere an die Deutschen verkauft hätten, würden sich ins Fäustchen lachen. Denn mit dem Unternehmen hätten sie eine riesen Last an die Deutschen weitergegeben. Auch dieses Elend habe einen Namen: Glyphosat. Das Pflanzenschutzmittel stehe immer wieder im Verdacht Krebs auszulösen.Bayer komme aus der Monsanto-Nummer nicht mehr raus. Anleger aus der Bayer-Aktie sehr wohl. Sie würden sich Scharrenweise verabschieden. Auf Jahressicht sei Bayer der viertschlechteste Titel im DAX mit einem Minus von über 38 Prozent. Seit Bekanntwerden der Übernahmeofferte habe das Papier 25 Prozent an Wert eingebüßt. Zum Vergleich: Der DAX habe seither 15,8 Prozent gewonnen. Angesichts dieser Diskrepanz ist es leicht vorstellbar, dass sich derzeit, vor allem in diesem Horror-Jahr für Bayer-Aktionäre, kein Fonds-Manager gerne mit dem Titel schmückt, so "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: