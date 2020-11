Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

42,50 EUR +1,29% (04.11.2020, 12:02)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (04.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 48 Euro auf 43 Euro.Das Zahlenwerk für das Q3/2020 habe umsatz- und ergebnisseitig deutlich unter den Erwartungen gelegen. Während das bereinigte Ergebnis durch Produktretouren bei Crop Science rückläufig gewesen sei, sei das Ergebnis auf berichteter Basis zusätzlich von Wertberichtigungen sowie mit Glyphosat verbundenen Sonderaufwendungen belastet worden und sei defizitär gewesen. Bayer habe die Guidance (währungsbereinigt) für 2020 bestätigt, was im arithmetischen Mittel weiterhin eine Umsatzstagnation und einen Ergebnisrückgang impliziere.Gottschalt sehe in den nach Meinung des Analysten pessimistischen Aussichten für die Geschäftsentwicklung ab 2021 einen zusätzlichen Unsicherheits-/ Belastungsfaktor zu der nach wie vor nicht endgültig geklärten Glyphosat-Thematik. Die Übernahme von Asklepios Biopharma (Gentherapien), für bis zu 4,0 Mrd. USD, erachte er als strategisch sinnvoll, da seines Erachtens Patentabläufen entgegengewirkt und das Therapieportfolio erweitert werde. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen aufgrund deutlich höherer Sonderbelastungen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: -12,68 (alt: -5,01) Euro; bereinigtes EPS: +6,34 (alt +6,53) Euro) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: +2,82 (alt: +3,45) Euro; bereinigtes EPS: +5,79 (alt: +6,42) Euro) deutlich reduziert.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bayer-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:42,465 EUR +0,59% (04.11.2020, 12:16)