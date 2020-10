Börsenplätze Bayer-Aktie:



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im Zuge der schwachen Aussagen zur erwarteten Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr hätten mehrere Analysten ihre Einschätzungen für die Aktie von Bayer überarbeitet. Trotz einiger Abstufungen gebe es durchaus Experten, die unverändert enormes Upside-Potenzial sehen würden. So auch Bernstein.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Kursziel für Bayer von 83,41 auf 73,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann berücksichtige laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun die trüben Aussichten für die CropScience-Sparte und habe ebenfalls seine Prognosen für das Pharmageschäft reduziert. Trotz der enttäuschenden Nachrichten von Bayer sei derzeit aber der falsche Zeitpunkt, um sein Votum zu ändern.Mit dem Kursziel von 73,00 Euro bescheinige Zechmann dem DAX-Wert ein Upside-Potenzial von derzeit rund 60 Prozent. Noch optimistischer habe sich zuletzt die UBS gezeigt - deren Analyst Michael Leuchten beziffere den fairen Wert der Aktie sogar auf 85,00 Euro."Der Aktionär" könne den Optimismus von Bernstein nicht teilen. Der dünne Ausblick und die schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA würden den Kurs massiv belasten. Selbst im freundlichen Gesamtmarkt klebe die Bayer-Aktie an den Mehrjahrestiefs fest.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link