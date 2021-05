Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das DAX-Unternehmen Bayer habe mit den Zahlen zum ersten Quartal 2021 die Erwartungen der Analysten übertroffen und damit die Marktteilnehmer überzeugen können. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse sei der Blue Chip kräftig angestiegen. Viele Experten würden trotz des Kurssprungs weiteres Upside-Potenzial signalisieren.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Bayer nach Zahlen und bekräftigten Jahreszielen auf "buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten rechne laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts des "starken Quartals" nun mit steigenden Konsensschätzungen. Der Ausblick des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erscheine inzwischen zunehmend konservativ, habe er resümiert.Auch die Deutsche Bank habe die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als gedacht ausgefallen, so Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Größter Treiber sei die Sparte Crop Science gewesen, die Produkte wie Saatgut und Unkrautvernichter verkaufe.Die Privatbank Berenberg habe indes das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 68 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe auf ganzer Seite über den Erwartungen abgeschnitten, habe Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. In den nächsten Monaten könnte eine Anhebung der Jahresziele folgen. Die Aktie sei angesichts steigender Inflation und Rohstoffknappheit attraktiver als die bereits 2020 überdurchschnittlich gelaufenen Pharma-Wettbewerber.Allerdings sind die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten noch immer nicht gänzlich vom Tisch, sodass "Der Aktionär" mittel- bis langfristig vorerst weiter von einem Einstieg abrät, so Michel Doepke. (Analyse vom 14.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link