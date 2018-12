Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Im Fokus des Kapitalmarkttags (05.12.) hätten die mittelfristigen Finanzziele gestanden, nachdem Bayer vor einigen Tagen die Fortsetzung des Konzernumbaus angekündigt habe. Der Blick auf die Segmentziele zeige, dass das mit Risiken behaftete Segment CropScience (Stichwort Glyphosat) an Bedeutung gewinnen dürfte. Als richtig erachte Diermeier die hohen Investitionen im Zeitraum 2019e bis 2022e von 35 Mrd. Euro, denn der DAX-Konzern habe die erwarteten Spitzenumsätze seiner fünf am weitesten fortgeschrittenen Medikamente auf 3,75 (zuvor: 6,0) Mrd. Euro revidiert.Darüber hinaus habe Bayer steigende Dividenden und Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt. Der angestrebte kumulierte freie Cashflow (ohne Verkaufserlöse) von 2019e bis 2022e von 23 Mrd. Euro impliziere bei einer angestrebten Reduzierung der Nettoverschuldung auf 26 bis 28 (Guidance Ende 2018e: 36) Mrd. Euro ein Ausschüttungspotenzial von 13 bis 15 Mrd. Euro bzw. durchschnittlich 3,30 bis 3,80 (die Dividendenprognose des Analysten für 2018e: 2,80) Euro je Aktie.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bayer-Aktie unverändert mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei 69 Euro belassen (Discounted-Cashflow-Modell, Risikoabschlag wegen Glyphosat: unverändert 10%). (Analyse vom 06.12.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: