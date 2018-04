Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie legt zu! AktienanalyseDie Leverkusener Chemiekonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) würde mit der Monsanto-Übernahme zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatguthersteller aufsteigen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser Plan scheine nach einem Bericht des "Wall Street Journal" jetzt offenbar aufzugehen. Informierten Kreisen zufolge erteile das US-Justizministerium die Übernahme von Monsanto durch Bayer die Genehmigung. Bei den Leverkusenern sei zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen - auch das Justizministerium habe einen Kommentar dazu abgelehnt. Beide Konzerne hätten Verkäufe zusätzlicher Sparten akzeptiert, habe es in dem Bericht geheißen, um so, die letzten Hürden aus dem Weg zu räumen. Von zahlreichen Kartellbehörden rund um den Globus, der EU-Kommission, den Wettbewerbshütern aus Brasilien und China hätten der Transaktion bereits unter Auflagen grünes Licht erteilt.Technisch präsentiere sich das Chartbild der Bayer-Aktie allerdings noch etwas eingetrübt - trotzt eines knapp zweiprozentigen nachbörslichen Kursaufschlags. Denn seit übergeordnet April 2015 beherrsche ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen bei Bayer und habe die Aktien im Mai 2016 auf ein Verlaufstief von 83,45 Euro abwärts gedrückt. Von dort aus sei es gelungen eine kurzfristige Erholungsbewegung an 124,00 Euro zu vollziehen, seitdem stecke der Wert aber wieder in einem Abwärtstrend fest. Doch mit der sich zusehends abzeichnenden Übernahme des US-Saatgutherstellers Monstanto könnten wieder vermehrt Investoren bei Bayer einsteigen und für eine nachhaltige Kurserholung sorgen. Die Chancen hierfür stünden vom aktuellen Standpunkt aus gesehen, recht zuversichtlich.Seit den März- und zugleich Jahrestiefs bei 88,81 Euro, habe sich die Bayer-Aktie ein Stück weit erholen können und tendiere aktuell in Richtung eines untergeordneten Abwärtstrendkanals um 96,00 Euro aufwärts. Aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über 96,55 Euro könne für ein Kaufsignal zunächst an 100,00 Euro, darüber sogar an 106,00 Euro sorgen. Nachdem das Wertpapier bereits in der Nachbörse rund zwei Prozent zugelegt habe, dürfte das Interesse in dieser Woche kurzfristig zunehmen und könne für ein Long Investment herangezogen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: