Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,53 EUR -0,79% (19.04.2022, 16:15)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,61 EUR -1,03% (19.04.2022, 16:00)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (21.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe am Donnerstag nach einem positiven Analystenkommentar der Bank JPMorgan um 2,11 Prozent auf 66,44 Euro zugelegt. Analyst Richard Vosser rechne mit starken Quartalszahlen der Bayer AG am 10. Mai. Diese dürften dann zu höheren Markterwartungen führen.Mit dem Anstieg vom Donnerstag nehme die Bayer-Aktie wieder Kurs auf ihr nur wenige Tage altes Hoch seit Juli 2020 bei knapp 68 Euro, nachdem ihre jüngste Konsolidierung zur Wochenmitte mit dem Aufsetzen auf die 21-Tage-Linie bei knapp 64 Euro erst einmal ein Ende gefunden habe.Die Bayer-Aktie profitiere seit Monaten von einem starken Agrarmarktumfeld und Fortschritten bei neuen Medikamenten in der Pharmasparte. Zudem seien die Investoren mit Blick auf den Glyphosat-Rechtsstreit in den USA mittlerweile optimistischer gestimmt. Sie würden hoffen, dass das oberste US-Gericht in den nächsten Monaten einen entscheidenden Fall zur Verhandlung annehmen und dann womöglich zugunsten der Leverkusener entscheiden werde.Positive Signale aus der Pharma- und Crop-Science-Division würden Anleger und Analysten seit Jahresanfang optimistisch stimmen. Auch die Aussicht auf eine Lösung in der Causa Glyphosat treibe die Bayer-Aktie an. DER AKTIONÄR mahne dennoch weiter zur Vorsicht: Die finanziellen Auswirkungen und der weitere Verlauf der Rechtsstreitigkeiten würden zu hohe Risiken bergen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link