Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

92,93 EUR -1,53% (22.03.2018, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

92,96 EUR -1,31% (22.03.2018, 11:02)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.03.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Die EU-Kommission habe am Mittwoch die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto durch den Leverkusener Konzern unter Auflagen genehmigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies komme für Wenininger nicht überraschend und die Auflagen würden im Wesentlichen den Erwartungen entsprechen. Nach der Genehmigung durch die EU-Kommission stehe insbesondere noch die Freigabe in den USA aus. Weininger schätze diese derzeit als wahrscheinlich ein. Vor dem Hintergrund der zur Finanzierung notwendigen Kapitalerhöhung, die zeitnah nach dem Erhalt der restlichen Genehmigungen erfolgen sollte, erwarte er aktuell keine deutlichen Kursimpulse für die Bayer-Aktie.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 102 Euro bekräftigt. (Analyse vom 22.03.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: