XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,775 EUR -3,48% (26.11.2021, 16:25)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie erleide zum Wochenausklang erneut herbe Kursverluste. Das Chartbild habe sich dadurch noch weiter eingebtrübt. Grund dafür sei der angespannte Gesamtmarkt, der wegen eines drohenden Lockdowns und der Unsicherheit über eine neue Corona-Mutation unter Druck geraten sei.Der Abverkauf bei der Bayer-Aktie spitze sich weiter zu. Seit dem Zwischenhoch am 9. November bei 51,84 Euro habe der Titel bis zum heutigen Freitag über 11% verloren. Der Startpunkt der vorherigen Erholungsbewegung bei 44,86 Euro sei mittlerweile fast erreicht. Könne diese Marke nicht erneut als Sprungbrett genutzt werden, sei mit einer anhaltenden Abwärtsbewegung zu rechnen. Da die Durchschnittslinie des MACD-Indikators heute die Nulllinie gekreuzt und damit ein weiteres Verkaufssignal generiert habe, werde dies immer wahrscheinlicher. Die nächste Unterstützung warte dann aus charttechnischer Sicht erst am Mehrjahrestief bei 40,50 Euro.Die bereits angespannte technische Lage bei der Bayer-Aktie habe sich durch das neue Verkaufssignal weiter zugespitzt. Kurzfristig müsse mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden. Aber auch mittel- bis langfristig bleibe "Der Aktionär" gegenüber dem DAX-Wert aufgrund der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiterhin kritisch eingestellt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2021)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:45,825 EUR -3,53% (26.11.2021, 16:40)